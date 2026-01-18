İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı Ankara’da gerçekleşiyor. Kurultayda tek aday olan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yaptığı konuşmada 'süreç' eleştirisinde bulunarak, "İhaneti beka, haini barış güvercini diye pazarlayanların oyunu bozulacak" dedi.

Olağan kurultayının sloganı “İYİ'lerin vakti geldi” olurken, tek adaylı kurultayda yaklaşık bin 300 delege, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini seçecek.

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, kurultayı değerlendirdi. Takan’ın yorumları şöyle:

“Kurultay beklediğimden daha düşük tansiyonlu bir havada geçiyor. Çoşkuyu Ankara’da takip ettiğim diğer kurultaylardaki gibi göremedim. Daha önceki İYİ Parti kurultaylarını takip eden bir gazeteci olarak bir çoşku düşüklüğü, bir konsantrasyon düşüklüğü vardı. Daha girişten Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasına kadar bunu çok kolayca çıplak gözle gözlemleyebildim.

Ayrıca kurultaylar partilerin kan hücrelerini yenilediği, seçmenlerine ve tabanlarına vizyon verdiği bir platformdur. Müsavat Bey’in konuşması genelde vurguluydu fakat içinde bazı eksiklikler vardı. Kurultayın ana sloganı ‘Vakti geldi’nin üzerine oturtulmuş Neyin vakti geldi? İYİ’lerin vakti geldi, adaletin vakti geldi, eşitliğin vakti geldi. Fakat Müsavat Dervişoğlu konuşmasında iktidarı sert bir dille eleştirirken partisinin iktidara yürüyeceği vizyona açıklık getirmedi. Buraları eksik bıraktı, belki bu daha sonraki hamlelerdir."

“İNŞALLAH HAYIRLI OLUR TÜRKİYE’YE”

"Fakat yıllarını Ankara’da geçirmiş deneyimli bir gazeteci olarak şunu rahatlıkla söylerim: Kurultaylarda hep bir vizyon vardır. Vizyon çerçevesi çizilir. Nasıl adaletin vakti geldi, nasıl eşitliğin vakti geldi, İYİ’lerin nasıl vakti geldi, İYİ Parti’nin bu konudaki programı, hedefleri nelerdi, en azından detay olmasa bile, ana başlıklar halinde biz bunları görmedik, duymadık. Bence bu büyük bir eksiklikti. Niye? Çünkü kurultaylar biter, seçimler yapılır, parti kadroları şu şekilde veya bu şekilde yenilenir. Fakat buradan giden delegeler buradan aldığı ruhu, buradan aldığı mesajları tabanlarına iletirler. Ankara’ya kurultaya gelen delegelerin görevi sadece sandığa gidip oy kullanmak değil. Partinin o havasını, çoşkusunu, vizyonunu, geleceğe" bakışını, iktidar hedeflerini Anadolu’ya taşımaktır.

Kısaca şöyle toparlayabilirim; İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda bu eksiklikleri gördüm. Çoşkusu düşük, sanki delegeler ve buraya gelenler rutin bir görevi yapmaya gelmiş havasındaydı. İnşallah hayırlı olur Türkiye’ye…”