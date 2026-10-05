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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saymadi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Saymadi, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlaması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Saymadi, sürece ilişkin yaptığı açıklamada işletmeciliğini yaptığı iş yerinde Narkotik Şube ekiplerince kapsamlı arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Aramada uyuşturucu madde veya suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığını savunan Saymadi, personel ve müşteriler açısından da olumsuz bir durum tespit edilmediğini öne sürdü.

Kendisinden kan, idrar ve saç örneği alındığını belirten Saymadi, sonuçların temiz çıkacağını savunarak hakkındaki suçlamayı reddetti.

AHMET ŞIK İDDİASI

Saymadi, daha önce sosyal medyada kendisinin ve işletmesinin TİP Milletvekili Ahmet Şık ile yakınlığı üzerinden hedef gösterildiğini iddia etti. İş yeri hakkında yapılan ihbarın da bu paylaşımların ardından geldiğini ileri sürdü.

PARTİSİNDEN AÇIKLAMA

SYKP’den yapılan açıklamada da Saymadi’nin iş yerinin sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterildiği ve Ahmet Şık ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Parti, iş yerindeki aramada suç unsuruna rastlanmadığını belirterek tutuklama kararına tepki gösterdi ve Saymadi’nin serbest bırakılmasını istedi.