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Ünlü organizatör ve menajer Ahmet San, İzzet Çapa'nın sunduğu "Paşa Muhabbetler" programına konuk olarak müzik dünyasını sarsacak açıklamalara imza attı. Haluk Levent ile geçmişe dayanan ilişkisini ve Prestij Müzik döneminde yaşanan bilinmeyenleri anlatan San, ünlü sanatçının geçmişteki borç krizlerinden günümüzdeki imajına kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Menajerliğini yapmadım haklarını yönettim'





İzzet Çapa'nın "Haluk Levent'in menajerliğini de yaptın, durumuna ne diyorsun?" sorusu üzerine söze başlayan Ahmet San, bilinenin aksine Haluk Levent'in doğrudan menajerliğini üstlenmediğini belirtti.

San, "Prestij ve Raks grupları pazarın %60'ını oluşturuyordu ve bazı değerler yok olup gidiyordu. Ben müzik ve sahne hakları hariç, merchandising (ticari marka ve ürün) haklarını alarak bir şirket kurdum. Haluk ve Mahsun da dahil olmak üzere o gruptaki sanatçılarla ilgilendim. Haluk'u her zaman saygıda kusur etmeyen biri olarak tanıdım ancak maalesef bazı yanlışlıkların içerisine girdi" ifadelerini kullandı.





Alacaklıları iki kez toplayıp operasyon yaptık

Prestij Müzik döneminde yaşanan maddi krizlere ve Burhan Bayar'ın süreçteki rolüne değinen Ahmet San, Haluk Levent'in alacaklılarıyla yapılan tarihi toplantıları şu sözlerle aktardı:

"Prestij döneminde Burhan Bayar, idareci sıfatıyla sanatçıların dertleriyle yakından ilgilenirdi. Benim gözümün önünde Haluk Levent'in borçları yüzünden iki kez kurtarma operasyonu yapıldı. Birinde 40, diğerinde 30'dan fazla alacaklı Türkiye sathında bir araya getirildi ve formüller üretilerek Haluk kurtarıldı."





Kendine umulmayacak kadar kötü bir son hazırladı

Sanatçı menajerlerinin, sanatçıları kumar veya yasaklı maddeler gibi kötü alışkanlıklardan koruması ve frenlemesi gerektiğini savunan Ahmet San, Haluk Levent ile Kuşadası'nda yaptığı dertleşmeyi de ilk kez paylaştı.

San, Haluk Levent'in kendisine söylediklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Haluk bana 'Abi zamanında beni Türkiye'nin en üçkağıtçı adamı seçtiler. Halbuki en üçkağıtçı ben değildim, başıma neler geldi biliyorsun. Şimdi de en itibarlı adam seçtiler, yine en itibarlı adam ben değilim ama beni oraya konumlandırıyorlar' demişti. Bu gerçeği etrafıyla da paylaşıyordu. Maalesef Haluk kendine kötü bir son hazırladı, umulmayacak kadar kötü."