Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Kent Uzlaşısı' davasında karar duruşması için Çağlayan Adliyesi'ne hakim karşısına çıktı. Özer'e Kent Ulaşısı'ndan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

HAPİS CEZASI KARARI

Avukatı Hüseyin Ersöz ve İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun savunmalarının ardından mahkeme saat 14.00’e kadar ara verdi. Verilen aradan sonra duruşma tekrar başladı.

Mahkeme heyeti, savcılığın “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istediği Özer hakkında, 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı verdi.

DİĞER DAVALARA REFERANS OLABİLİR

Hukukçulara göre; davadan çıkabilecek bir beraat kararı, “kent uzlaşısı” kapsamında yargılanan diğer sanıklar için önemli bir referans niteliği taşıyacak. Aynı gerekçeyle CHP’li belediyelere kayyım atanmasına dayanak yapılan idari işlemlerin ise bu durumda hukuki açıdan daha fazla tartışma konusu olacağı ifade ediliyor.

