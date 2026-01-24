Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 6 yıl 3 aylık hapis cezasına verdiği tepkiye ilişkin konuştu. Bahçeli, İmralı Süreci'ne dikkat çekip Özer hapisteyken tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Özer, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili 'eylem bekliyoruz' dedi.

"Sayın Bahçeli'nin bu beyanına teşekkür ediyorum. Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiğini bizzati iktidarın ortağının ağzından bunun tescilidir. Ama beklentimiz şu. Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar. Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunu uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarına da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz"