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Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim yapılması halinde TFF Başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Ersin Düzen'e konuşan Çebi, tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında göreve gelmesi sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"FERHAT GÜNDOĞDU'YU HİÇ TANIMADIM"

Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olmasında dahli veya tavsiyesi olup olmadığı sorulan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, 'Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun' dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı."



TFF BAŞKANLIĞI İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

TFF Başkanlığını şu anda düşünmediğini belirten Ahmet Nur Çebi, futbol ailesinin ortak bir kararla kendisine teklif götürmesi halinde değerlendirebileceğini söyledi.

Çebi, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım. Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam" dedi.