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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan Taylan’ın evlilik töreninde büyük mutluluk yaşadı.

Mesleğini Dijital Görüntüleme Teknisyeni (DIT) olarak sürdüren Ayşe Dilan Taylan, aynı sektörde focus puller olarak çalışan Ufuk Kurt’la nikah masasına oturdu.

TANIŞMALARI "LEYLA İLE MECNUN" SETİNDE BAŞLADI

Çiftin evlilik kararına uzanan hikâyesinin ise "Leyla ile Mecnun" dizisinin setine dayandığı öğrenildi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın da rol aldığı dizinin çekimleri sırasında tanışan Ayşe Dilan Taylan ile Ufuk Kurt’un kamera arkasındaki çalışma arkadaşlığı, ilerleyen süreçte aşka dönüştü.

Set ortamında başlayan tanışıklıklarını evlilikle sürdüren Ayşe Dilan Taylan ve Ufuk Kurt, aileleri ile yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi. Kızının bu özel gününe tanıklık eden Ahmet Mümtaz Taylan’ın törende duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.