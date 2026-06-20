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Kaynak: Haber Merkezi

Bir sene önce İstanbul Kadıköy’de pazarda alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, yaşamını yitirmişti.

Kadıköy’de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin adalet arayışı sürüyor.

Cinayet davası sanıklarından ikisi hakkında beraat kararı verilmesi sonrası acılı anne Yasemin Minguzzi, harekete geçti.

Gençliğinin baharında hayattan koparılan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, olayın meydana geldiği bölgede görev yapan zabıta ve ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

Kamu görevlilerine ihmal suçlaması yöneltilen başvuruda, olay öncesindeki kritik kamera kayıtlarının muhafaza edilmediği ve bölgede yeterli denetim ve güvenlik önlemlerinin alınmadığı ifade edildi.

Dilekçede, olay öncesindeki kritik kamera kayıtlarının muhafaza edilmediği, bazı görüntülerin sadece 4 saniyesinin kurtarılabildiği, bölgede yeterli denetim ve güvenlik önlemlerinin bulunmadığı öne sürüldü.

Aile, ihmali bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında soruşturma açılmasını talep ediyor.