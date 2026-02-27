

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Trabzon’un sosyo-ekonomik tablosuna dair çarpıcı veriler paylaştı. Şehrin hızla kan kaybettiğini vurgulayan Kazaz, "Bu bir eleştiri değil, durum tespitidir. Gençler işsizlikten değil, güvensizlikten gidiyor" dedi.



TTSO Meclis Üyesi Ahmet Kazaz, Trabzon’un ekonomik ve sosyal yapısındaki gerilemeyi rakamlarla gözler önüne seren kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Kazaz, şehrin üretim potansiyelini kaybettiğini, sermayenin yatırıma dönüşmek yerine mevduatta beklediğini ve genç nüfusun şehri terk ettiğini belirterek "2050 Trabzon Strateji ve Vizyon Programı" çağrısında bulundu.



"GENÇLER UMUDUNU YİTİRDİ, ŞEHİR EMEKLİ KENTİ OLDU"



Her yıl yaklaşık 5 bin gencin Trabzon’dan ayrılmasının bir tesadüf olmadığını ifade eden Kazaz, gidişlerin temel sebebinin "güven eksikliği" olduğunu savundu. Trabzon’un demografik yapısındaki bozulmaya dikkat çeken Kazaz, şu verileri paylaştı:

Emekli Şehri: Avrupa’da 4 çalışan bir emekliye, Türkiye’de 2 çalışan bir emekliye düşerken, Trabzon’da bu oran 1'e 1 seviyesine geriledi.

Nüfus Hareketliliği: Ölüm oranları Türkiye ortalamasının üzerinde, doğum oranları ise altındadır. Şehir nitelikli göç verirken, yeni yetenekleri çekecek bir vizyon ortaya koyamıyor.



EKONOMİK GÖSTERGELER ALARM VERİYOR



Trabzon’un ekonomik büyüme rakamlarının Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığını vurgulayan Kazaz, sanayi ve finans alanındaki tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Mevduatlar %75 büyürken kredilerdeki artış %36’da kalmıştır. Bu, güven ortamı olmadığı için paranın yatırıma değil, faize gittiğini gösterir. Daha da vahimi, yasal takipteki alacaklar Türkiye genelinde %101 artarken Trabzon’da bu artış %245 olmuştur. Şehir borç sarmalına girmiştir."



İhracat rakamlarında Türkiye %4,5 büyürken Trabzon’un %22,4 küçüldüğünü hatırlatan Kazaz, çevre illerin (Giresun ve Ordu) sanayi devleri listesinde (ISO) Trabzon’un önünde yer almasının sorgulanması gerektiğini belirtti.



TTSO YÖNETİMİNE "ŞEFFAFLIK" ÇAĞRISI



Oda bünyesindeki üye hareketliliğine de değinen Kazaz, aidat artışları ve açıklanmayan projeler üzerinden yönetimi eleştirdi. 12 bin 592 üyeden 4 bin 349’unun "askıda" (aidat ödeyemez durumda) olduğunu belirten Kazaz, TTSO Başkanı’na seslenerek: "Bütçe artışı yapılırken 'açıklayamayacağım projelerim var' demiştiniz. Şehrin gerçekleri ortadayken bu gizli projeler nelerdir ve ne zaman açıklanacaktır? Bu meclisin bilme hakkı vardır," dedi.



ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 2050 VİZYONU



Trabzon’un jeopolitik konumu, iklim avantajları ve turizm potansiyeliyle hâlâ büyük bir fırsat barındırdığını söyleyen Ahmet Kazaz, kurtuluş reçetesini şu öneriyle sundu:

"2026 yılında, uluslararası profesyonel bir firmaya '2050 Trabzon Strateji ve Vizyon Programı' hazırlatılmalıdır. Çocuklarımızı yanımızda tutamadık ama bu stratejiyi kararlılıkla uygularsak torunlarımızı yanımızda görme şansımız olabilir. Güven gelirse, gidenler de geri döner."



Kazaz, konuşmasını meclis üyelerine hayırlı Ramazanlar dileyerek sonlandırdı.