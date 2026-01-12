Bir süredir özel bir hastanede tedavisi devam eden Dormen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, oğlu Ömer Dormen tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yapılan bilgilendirmede, doktorların gerekli tıbbi müdahaleyi uyguladığı belirtildi. Sanat dünyası ve sevenleri, Haldun Dormen’den gelecek iyi haberleri beklerken, usta ismin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, Ahmet Haldun Dormen Kimdir? Kaç yaşında, nereli? Usta sanatçı Haldun Dormen'in hayatı...
AHMET HALDUN DORMEN KİMDİR?
5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen. Güldürü ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti.
EĞİTİMİ
Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank adlı oyununda yirmibeş kuruş rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı.Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
KARİYERİ
TİYATRO OYUNLARI
Almanya'dan Bir Yar Gelir
Altın Yumruk
Amphitryon 2000
Arapsaçı
Ayı Masalı
Beş Parmak
Beşten Yediye
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra
Bir Kış Masalı
Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)
Bit Yeniği
Bu Filmi Görmüştüm
Bu Oyun Başka Oyun
Çikolata Asker
Çılgın Sonbahar
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu
Elden Ele
Evimizdeki Hayat
Gençliğin Tatlı sesi
Gigi
Günaydın Mr. Weill
Hastalık Hastası
Hisseli Harikalar Kumpanyası
İkinin Biri
Kantocu
Kare As
Karma Karışık
Kaç Baba Kaç
Komik Para
Lüküs Hayat
Müfettiş
Muhteşem İkili
Nerdeyse Kadın
Nice Yıllara (oyun)
Onlar Ermiş Muradına
Papaz Kaçtı
Paramparça
Ağa ile Uşağı Matti
Sevgilime Göz Kulak Ol
Sokak Kızı İrma
Sözde Melekler
Şahane Düğün
Şahane Züğürtler (Tovarisch)
Yukarıda Biri mi Var
Zafer Madalyası
FİLMOGRAFİSİ
1967: Güzel Bir Gün İçin
1971: Hüdaverdi Pırtık
1981: Gırgıriye
1982: Düşkünüm Sana
1982: O Kadın
1994: Şahane Züğürtler
2001-2002: Dadı
2001: Yeşil Işık
2004-2005: Sayın Bakanım
2006: Unutulmayanlar
2007: Hicran Sokağı
2012: Aşkın Halleri
2015: Şeytan Tüyü
2016: Adım Adım
2017: Her Şey Mümkün
2018: Çukur
2024: Hain
2025: Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı