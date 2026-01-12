Bir süredir özel bir hastanede tedavisi devam eden Dormen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, oğlu Ömer Dormen tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yapılan bilgilendirmede, doktorların gerekli tıbbi müdahaleyi uyguladığı belirtildi. Sanat dünyası ve sevenleri, Haldun Dormen’den gelecek iyi haberleri beklerken, usta ismin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, Ahmet Haldun Dormen Kimdir? Kaç yaşında, nereli? Usta sanatçı Haldun Dormen'in hayatı...

AHMET HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen. Güldürü ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti.

EĞİTİMİ

Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank adlı oyununda yirmibeş kuruş rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı.Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

KARİYERİ

TİYATRO OYUNLARI

Almanya'dan Bir Yar Gelir

Altın Yumruk

Amphitryon 2000

Arapsaçı

Ayı Masalı

Beş Parmak

Beşten Yediye

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra

Bir Kış Masalı

Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)

Bit Yeniği

Bu Filmi Görmüştüm

Bu Oyun Başka Oyun

Çikolata Asker

Çılgın Sonbahar

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu

Elden Ele

Evimizdeki Hayat

Gençliğin Tatlı sesi

Gigi

Günaydın Mr. Weill

Hastalık Hastası

Hisseli Harikalar Kumpanyası

İkinin Biri

Kantocu

Kare As

Karma Karışık

Kaç Baba Kaç

Komik Para

Lüküs Hayat

Müfettiş

Muhteşem İkili

Nerdeyse Kadın

Nice Yıllara (oyun)

Onlar Ermiş Muradına

Papaz Kaçtı

Paramparça

Ağa ile Uşağı Matti

Sevgilime Göz Kulak Ol

Sokak Kızı İrma

Sözde Melekler

Şahane Düğün

Şahane Züğürtler (Tovarisch)

Yukarıda Biri mi Var

Zafer Madalyası

FİLMOGRAFİSİ

1967: Güzel Bir Gün İçin

1971: Hüdaverdi Pırtık

1981: Gırgıriye

1982: Düşkünüm Sana

1982: O Kadın

1994: Şahane Züğürtler

2001-2002: Dadı

2001: Yeşil Işık

2004-2005: Sayın Bakanım

2006: Unutulmayanlar

2007: Hicran Sokağı

2012: Aşkın Halleri

2015: Şeytan Tüyü

2016: Adım Adım

2017: Her Şey Mümkün

2018: Çukur

2024: Hain

2025: Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı