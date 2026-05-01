Siyaset gündeminde son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik yargı süreciyle ilgili Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir analiz geldi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iktidara yakın yazar Ahmet Hakan, olası bir “mutlak butlan” kararının Türkiye’deki mevcut siyasi tabloyu değiştirmeyeceğine dikkat çekerek, bu tartışmanın sadece gereksiz bir gerilim ürettiğini söyledi.

CHP SEÇMENİNE DAİR ÇARPICI TESPİT: KILIÇDAROĞLU’NA DÖNMEZLER

Yazısında, bu hukuki sürecin CHP içindeki yansımalarına da değinen Hakan “Böyle bir durumda seçmen Kemal Kılıçdaroğlu etrafında toplanmaz; parti mevcut yönetimiyle yoluna devam eder.” tesbiti dikkat çekti.

Ahmet Hakan, tartışmanın siyasi bir karşılık üretme ihtimalinin zayıf olduğunu ve enerji israfına yol açtığını ifade etti.

AHMET HAKAN'DAN DOĞRUDAN ÇAĞRI: BIRAKIN PEŞİNİ!

Ahmet Hakan'ın yazısının en çarpıcı bölümünde AK Parti’ye ve süreci gündemde tutanlara seslendi. Hakan “Mutlak butlan başlığı gereksiz yere gündemde tutuluyor. Bırakın şu mutlak butlanın peşini.” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ İSTİNAFTA

Öte yandan, CHP kurultayına dair başlatılan yargı süreci ise hukuki olarak devam ediyor. Dosyanın şu an istinaf aşamasında olması, siyaset sahnesindeki beklentiyi canlı tutarken, Ahmet Hakan’ın AK Parti'ye çıkışının, tartışmaların seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu...