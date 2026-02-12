Trendyol Sanat’ın katkılarıyla hayata geçirilen ve küratörlüğünü Denis Curti’nin yaptığı sergi, Avrupa’nın önde gelen fotoğraf merkezlerinden Le Stanze della Fotografia’da kapılarını açacak.

Sanatçı, Ayasofya’dan Roma’daki Pantheon’a uzanan 29 dev boyutlu fotoğrafıyla farklı coğrafyalar arasında köprüler kuruyor. Serginin ana teması, İstanbul ile Venedik arasındaki mimari devamlılık üzerine inşa edildi.

Sergi tanıtımında görüşlerine yer verilen Ahmet Ertuğ şunları dile getirdi:

“Mimarlık geçmişim sayesinde fotoğrafı sadece kayıt aracı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir yorumlama yöntemi şeklinde algılıyorum. Mimari yapıları, onları tasarlayanların bakış açısıyla deneyimlemek ve görünür kılmak mümkün oluyor. Venedik’teki Le Stanze della Fotografia’da gerçekleşecek bu sergi, İtalya’nın mimari mirasını ve Akdeniz coğrafyasıyla kurduğu yoğun ilişkiyi merkeze alan fotoğraflarımdan oluşan bir derleme sunuyor. Çekimler, izleyiciyi genellikle saklı, uzak veya ulaşılması zor mekanlara çağırarak, normalde yalnızca anı ya da düş gücüyle erişilebilen yerlerle samimi bir yüzleşme vaat ediyor.”

Sergi, 6 Nisan tarihine dek gezilebilecek.

AHMET ERTUĞ KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Türk fotoğrafçı, mimar ve yayımcı Ertuğ 1974'te Londra'da Architectural Association School of Architecture'dan mimar olarak mezun oldu. İngiltere, İran ve Türkiye'de mimar olarak çalıştı. 1974-76 yıllarında İran'da anıtların, kapalı çarşıların ve tarihi kentlerin fotoğraflarını çekti. 1979'da Japan Foundation ödülü ile bir yıl boyunca, Zen bahçelerini, festivalleri ve antik tapınakları fotoğraflayarak Japonya'yı dolaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul planlama ofisine müdür olarak atandı.1980'lerde yayınevini kurdu çoğu Ahmet Kocabıyık ile Bizans, Osmanlı, Helenistik ve Roma sanatı ile ilgili İngilizce yirmi yedi sanat kitabı yayımladı. Tarihi kütüphaneler, opera sarayları ve anıtsal mimari yapıları bunlardan bazılarıdır.