Erdemli, kaldığı otelin asansöründe dahi robotlarla karşılaştığını belirterek, “Katları titizlikle temizliyor, asansör kullanarak görevlerine kesintisiz devam ediyorlar. Bu sadece bir "robot" meselesi değil, bir zihniyet ve kalkınma meselesidir” sözlerini sarf etti.

Çin’in sadece dört markasının (Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo), toplamda 277 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmış olduğunun altını çizen Erdemli, bu miktarın Türkiye’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamından tam 4 milyar dolar daha fazla olduğunu söyledi.

‘ARTIK VAKTİMİZ KALMADI’

Türkiye’nin bu teknoloji karşısında geri kaldığını belirten Erdemli, “Bizler ülkemizde; sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diyerek enerjimizi suni tartışmalarla ve yapay ayrışmalarla tüketirken, dünya devleri her geçen gün yeni bir teknoloji devrimine imza atıyor. Artık vaktimiz kalmadı. Hamasetten ve popülizmden beslenen, halka faydası olmayan boş söylemler üreten "sözde" liderlerden ve kısır siyasetten uzaklaşmak zorundayız. Treni sürekli kaçırıyoruz ve bu gidişatın sonu karanlıktır. Hedefimiz; kimlik siyaseti değil, ilim ve bilim olmalıdır. Toplumu kutuplaştıranlara değil, katma değer üretenlere yönelmeliyiz.

Gelecek, ideolojik kavgaların değil, yüksek teknolojinin ve akılcı stratejilerin omuzlarında yükselecektir. Gelin, enerjimizi birbirimizle çatışmaya değil, dünyayla yarışmaya harcayalım” dedi.