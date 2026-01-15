Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yıllardır Türkiye'de deprem korkusu pompalanarak orman alanları, kırsal kesimler, dere yatakları, su toplama havzaları yapılarla doldurulduğuna dikkat çekerek maddi imkanı olanların deprem korkusuyla konutlar alabildiğini açıklarken, Türkiye'de yaşanan ekonomik depreme dikkat çekti.

Ercan’ın açıklamaları, deprem söyleminin yalnızca bilimsel bir uyarı olmaktan çıkıp, kentleşme, rant ve sosyal adaletsizlik ekseninde bir araca dönüştüğü tartışmasını çok sert bir şekilde yeniden gündeme getirdi. Ercan, yıllardır aynı nakaratın tekrarlanmasının halkı yorduğunu ve asıl çözümün depreme dayanıklı kentler yaratmak yerine, vatandaşın cebini güçlendirmekten geçtiğini ima etti.

26 YILLIK KORKU POMPALANMASI

Prof. Dr. Ercan, 1999 Marmara Depremi’nin ardından özellikle İstanbul için “her an büyük deprem olabilir” uyarısının aralıksız 26 yıldır topluma işlendiğini belirtti. Bu söylemin, bilimsel uyarıdan çok bir korku iklimine dönüştüğünü savunan Ercan, sürecin kentleşme politikalarını derinden etkilediğini ifade etti.

DOĞAL ALANLAR BETONA TESLİM OLDU

Uzman isme göre bu uzun soluklu korku dalgası, ormanlık alanların, kırsal yerleşimlerin, dere yataklarının ve su toplama havzalarının hızla yapılaşmasına zemin hazırladı. Birçok bölgede doğa koruma statüleri fiilen göz ardı edilirken, depreme dayanıklı olduğu iddia edilen yeni konut projeleri hızla yükseldi.

ZENGİNLER TAŞINDI, DAR GELİRLİ VATANDAŞ NEREYE GİDECEK?

Prof. Dr. Ercan’ın en dikkat çeken tespiti ise ekonomik uçurumun deprem algısıyla nasıl iç içe geçtiği oldu. Elinde 10 ila 25 milyon lira arası nakit bulunan kesimin, deprem korkusunu fırsata çevirerek yeni ve sağlam yapılara taşındığını belirten Ercan, “Peki ya geri kalanlar?” sorusunu gündeme getirdi. Aylık 20 bin lira emekli maaşı alan vatandaş ile 28 bin lira civarında geliri olan dar gelirli ailelerin bu yeni konutlara erişim imkanının neredeyse sıfır olduğunu vurgulayan bilim insanı, tabloyu “Dar gelirliler ne yapsın?” sözleriyle özetledi.

SOFRADAKİ DEPREM BÜYÜYOR

Ercan’a göre Türkiye’nin önündeki en acil mesele artık fay kırılması değil, geçim krizi haline geldi. Ünlü deprem uzmanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Artık milletin sorunu deprem olmaktan çıktı, beslenme ve karnını doyurma sorununa evrildi. Bu da güncel Türkiye’nin gerçek durumudur.”

İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sosyal medyadan yaptığı o dikkat çeken paylaşım: