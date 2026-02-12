Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmesinde, sürecin ancak kapsamlı demokratik reformlarla başarıya ulaşabileceğini söyledi. Davutoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı atamalarına ilişkin ise “Peşinen kredi vermem, peşinen karşı da çıkmam. Güveni tesis ederlerse destekleriz” mesajı verdi.

TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Davutoğlu, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen devam eden tutuklamalara dikkat çekerek, “AİHM kararları uygulanmazken bu raporlar eksik kalır. Hep beraber demokratikleşeceğiz ya da demokrasi gelmez. Parça parça demokrasi olmaz” dedi.

ADALET BAKANINA DESTEK AÇIKLAMASI

Davutoğlu, Adalet ve İçişleri Bakanlığı’ndaki yeni döneme ilişkin şartlı destek vurgusu yaparak, mafyatik yapılar ve uyuşturucu çeteleriyle mücadele edilmesi halinde destek vereceklerini belirtti.

Davutoğlu:

"Dışarıdan, içeriden gelecek baskılara direneceksin ve mafyatik bütün yapılara savaş ilan ederse, uyuşturucu mafyalarına savaş ilan ederse arkalarında oluruz. Ama bu çeteler… 2016'da Türkiye’de hiçbir çete yoktu. Ben Başbakan’ken bakıyorum, hiçbir çete yoktu arkadaşlar. Ne değişti Türkiye’de? Ama bu çeteleri manzur gösterecek bir iş yaparsa karşısında oluruz. Adalet Bakanı da aynı şekilde güveni tesis edip adımlar atarsa niye desteklemeyeyim? Ama Adalet Bakanlığı’nı bir siyasi aygıt alanı haline getirirse tabii ki siyasi kimliği olur ama yargıyı bir siyasi aygıt haline getirirse orada karşı çıkarız" diye konuştu.

TBMM’DE 'YEMİN KAVGASI' TEPKİSİ

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan gerginliğe de değinen Davutoğlu, Meclis’in itibarının korunması gerektiğini söyledi. Kavga görüntülerinin sosyal medyada marşlarla paylaşılmasını eleştirerek, “Bu tablo Türkiye’nin kurumsal görüntüsüne zarar verdi” ifadelerini kullandı.

'ÜÇÜNCÜ YOL BİRLEŞEREK BÜYÜMELİ'

Muhafazakâr partiler arasındaki olası ittifak sorusuna yanıt veren Davutoğlu, sağ-muhafazakâr çizgide dağınıklığın iktidara yarayacağını belirtti.

“Üçüncü yolun birleşerek, büyüyerek tesis edilmesi şarttır” diyen Davutoğlu, mümkünse birleşme, değilse seçim ittifakı çağrısı yaptı. Yeni Yol Grubu’nun Meclis’te devam edeceğini vurgulayan Davutoğlu, “İstifa eden kaybeder. Milletvekillerimize güveniyorum” dedi.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim tartışmalarına da değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zorunlu olmadıkça erken seçime gitmeyeceği kanaatinde olduğunu belirtti.

“2026 içinde erken seçim beklemiyorum” diyen Davutoğlu, ekonomik şartların ve siyasi tablonun erken seçim için uygun görünmediğini ifade etti.

'TAM VE ÖZGÜR DEMOKRASİ ŞART'

Terörle mücadele ve toplumsal barış sürecine ilişkin konuşan Davutoğlu, demokratik reformların bütüncül olması gerektiğini söyledi.

KHK’lılar, düşünce suçları ve uzun tutukluluklara dikkat çeken Davutoğlu, “Bir tarafta beraat etmiş insanlar sivil ölüme mahkûm edilirken, diğer tarafta silah bırakanlara af konuşulursa toplumsal vicdan zedelenir” dedi.

Davutoğlu, sözlerini “Hep beraber tam ve özgür, kamil bir demokrasi kurmamız lazım” diyerek tamamladı.