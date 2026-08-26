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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Katar Emiri’nin danışmanlığını yapacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ahmet Davutoğlu'nun basın danışmanı aracılığıyla yapılan açıklamada, Davutoğlu için "bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı herkesçe rahatlıkla bilinmektedir" ifadelerine yer verildi.

Gazeteci yazar Sebahattin Önkibar, Gelecek Partisi'ni feshetme kararı aldığını duyuran Ahmet Davutoğlu’nun Katar Emiri’ne danışmanlık görevi yapacağı yönünde bir iddiayı gündeme getirmişti.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Önkibar, Youtube kanalından ortaya attığı iddiasını "Haber kaynağımın yüzde yüz teyit ettiği bilgilere göre Davutoğlu, Katar Emirinin dış politikada başdanışmanı oluyor. Türkiye’nin yakın geçmişteki başbakanı bundan sonra Katar Emirine akıl verecek" ifadeleriyle dile getirmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Davutoğlu'nun basın danışmanı Ufuk Karcı, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ufuk Karcı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Sayın Ahmet Davutoğlu’nun vefat eden Katar Emiri başta olmak üzere, mevcut Emir ile birlikte bölgedeki birçok devlet ve hükümet başkanıyla uzun yıllara dayanan dostluk ve istişare ilişkileri kamuoyunca bilinmektedir. Sayın Başbakanımız, başbakanlık görevini bıraktıktan sonra; kendisine yönelik yapılan fahri veya resmi hiçbir makam teklifini kabul etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bölgeyi ve bölge halklarını yakından tanıyan bir devlet ve siyaset adamı olarak, bilgi ve tecrübelerine başvurulurken herhangi bir ünvana ihtiyaç duymadığı da herkesçe rahatlıkla bilinmektedir.

Bu nedenle, Sayın Ahmet Davutoğlu’na Katar Emiri’nin danışmanlığı veya benzeri bir görev verildiği yönündeki mesnetsiz iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz.

Kamuoyunun, herhangi bir resmî dayanağı bulunmayan bu tür iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."