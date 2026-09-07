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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, 2022 yılında Diyabakır ziyareti sırasındaki, "Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti" konuşması gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasından soruşturma başlattı.

Başsavcılık, açıklamasında, sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların resen incelemeye alındığı, inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Davutoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün için saat 15.00'te ifadeye çağrıldı.

DAVUTOĞLU'NA BABACAN EŞLİK ETTİ

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na adliye yolunda eski partidaşı ve Gelecek Partisi feshedilmeden önceki ittifak ortağı Eski Ekonomi Bakanı ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan eşlik etti.

Davutoğlu'nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliye geldi.

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