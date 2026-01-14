Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitime ve sanata değer katan anlamlı bir açılış töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Metin Alpaslan’ın uhdesinde, Ortadoğu Eğitim ve Yaşam Yolu Derneği sponsorluğunda hayata geçirilen Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Amerika’da yaşayan Türk iş insanları Tülay–Ziya Şentürk tarafından, 2019 yılında vefat eden görme engelli kız kardeşleri Nilay Saral adına yaptırılan atölye, hem taşıdığı manevi değer hem de öğrencilere sunacağı eğitim imkânlarıyla dikkat çekti. Açılış, eğitime duyarlılığın ve sosyal sorumluluğun somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Törene; İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Metin Alpaslan’ın yanı sıra Başmüfettiş Sn. Mehmet Polat, Ortadoğu Eğitim ve Yaşam Yolu Derneği Başkanı Eyüp Aba, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sn. Murat Günaydın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Başkanı Sn. Murat Görmez, Türk Eğitim-Sen Başkanı Sn. Ali Toprak, İl MEM Şube Müdürleri Hanifi Varlı ve M. Şirin Atlı, Halk Eğitimi ve Rehberlik Araştırma Merkezi müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcıları, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Narin, açılışta yaptığı değerlendirmede, atölyenin öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştireceğini, müzik ve görsel sanatlar alanında yeteneklerini keşfetmelerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Narin, desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, dernek yetkililerine, katkı sunan tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, atölyenin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Yeni açılan Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyesi’nin, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine nitelik kazandırması ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.