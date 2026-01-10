Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi Ahmet Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Ahmet Çelik mesajında, 'halkın haber alma hakkına' vurgu yaparak başta Yeniçağ ailesinin olmak üzere tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Ahmet Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Gazetecilik;

hakikatin izini sürerken bedeli, baskı ve yıpranma olan bir kamu görevidir.

Haberi doğrulayan, belgeleyen, soruyu sormaktan vazgeçmeyen; halkın haber alma hakkını savunan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun."