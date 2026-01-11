Ahmet Çalık, Türk futbolunun beyefendi karakteriyle hatırlanan, sahadaki disiplini ve saha dışındaki yardımseverliğiyle örnek olmuş bir stoperdi. Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz.

DOĞUM VE GENÇLİK YILLARI

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Yılmaz Çalık, futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başladı. Başkentli bir çocuk olarak kırmızı-siyah formayı benimseyen Çalık, hızla yükseldi ve genç yaşta A takıma çıktı.

PROFESYONEL KARİYER BAŞLANGICI

İlk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe karşısında Süper Lig'de forma giydi. Sakatlıklar nedeniyle fırsatı değerlendiren genç savunma oyuncusu, o maçtaki başarılı performansıyla dikkat çekti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KAPTANLIK

Pazubandını takacak kadar güven kazandı ve kırmızı-siyahlı formayla toplam 118 maçta görev yaptı.

TRANSFER: GALATASARAY

2016-2017 sezonu ara transfer döneminde performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Çalık, Galatasaray'a geçti. Sarı-kırmızılılarda 3,5 sezon geçirdi, 56 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Bu dönemde şampiyonluk sevinci de yaşadı.

KONYASPOR DÖNEMİ

2020'de Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor'a transfer oldu. Burada da istikrarlı bir şekilde oynadı, takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Üç kulüple Süper Lig'de toplam 192 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Tüm kulvarlarda ise 225 maç oynadı.

MİLLİ TAKIM MACERASI

Alt yaş kategorilerinden itibaren düzenli olarak milli takımlara çağrıldı (toplam 45 kez genç milli forma giydi, 5 gol attı). A Milli Takım formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan maçında giydi. Toplam 8 kez milli oldu ve Moldova'ya karşı oynanan özel maçta bir gol atarak sevindi.

TRAJİK SON

Ne yazık ki Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de henüz 27 yaşındayken Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Araç, Ankara-Niğde otoyolunda Gölbaşı Hacılar mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın nedeni olarak yağışlı havada yolun kayganlaşması ve aquaplaning gösterildi. En acı detay ise; Çalık'ın şubat ayında yapmayı planladığı düğün için nikah tarihi almak üzere yola çıkmış olmasıydı.

UNUTULMAZ HATIRASI

Futbol camiası onu sadece yeteneğiyle değil, mütevazı, yardımsever ve örnek karakteriyle hatırlıyor. Vefatından sonra Süper Lig'in kalan haftaları "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı, Konyaspor 6 numaralı formasını emekli etti. Her yıl ölüm yıldönümünde kulüpler, futbolcular ve taraftarlar tarafından özlemle anılıyor.

Ahmet Çalık, sahadaki mücadeleci ruhu kadar saha dışındaki beyefendiliğiyle de Türk futbolunda iz bırakan nadir isimlerden biri olarak kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Rahmetle anıyoruz.