Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 devirerek önemli bir galibiyete imza attı.
Ahmet Çakar'dan yer yerinden oynatacak açıklama: O pozisyon ofsaytsa...
Fenerbahçe, Samsunspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ahmet Çakar, çok tartışılan galibiyet golündeki ofsayt iddialarına ve Tedesco'nun radikal stoper tercihine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu. İşte Ahmet Çakar'ın yorumu...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sarı-lacivertli ekibe zaferi getiren gol vuruşları Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif’ten geldi.
Bu sonuçla puanını 57’ye çıkaran Kanarya, iki haftalık duraklamanın ardından yeniden kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık mesafeyi korudu.
Müsabaka sonrası Ahmet Çakar, maçın kaderini belirleyen tartışmalı pozisyonları ve teknik tercihleri kaleme aldı.
Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin performansını şu sözlerle özetledi:
"Öldürmeyen Allah öldürmüyor diye bir laf vardır… Ya da çıkmadık candan umut kesilmez diye… Dün gece gerçekten öyle oldu."
"Biri dese ki 80. dakikada Fenerbahçe bu maçı kazanabilir mi 'Dalga geçme' derdik. Gerçekten de öyle oldu. "
"Son 20 dakika dışında futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Fenerbahçe, şansı, can havliyle saldırması ve Allah'ın lütfuyla maçı kazanmasını bildi."
Teknik direktör kararlarını eleştiren Çakar,"Tedesco hoca filan değil. Levent Mercan'ı stoper oynatmış, yenilen iki golde de onun hatası var."
"İkinci yarı her şey bitmek üzereydi ki bitime dakikalar kala önce Nene çıktı, soldan girdi uzak köşeye bıraktı. Herkes acaba mı dedi hatta 5 dakikalık uzatmaya itiraz edildi ama bitime dakikalar kala bu kez Cherif 3 puanı getiren golü atıverdi" dedi.
Oyunun gidişatındaki ani değişime dikkat çeken Ahmet Çakar, "İşte futbol böyle enteresan bir oyun. 80'li dakikalarda lig bitmişti ama siz bu satırları okurken hâlâ devam ediyor."
"Son 20 dakikaya bakıyoruz birçok şey tamam ama ilk 70 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe diye bir takım yok" ifadelerini kullandı.
Samsunspor'un direncini ve hakem yönetimini de değerlendiren Çakar,
"Samsunspor'a da yazık oldu. İyi oynadılar fakat son 10 dakika çok enayice goller yediler. Hakem Oğuzhan Çakır, fena maç yönetmedi. Bir iki faul hatası yapmış olabilir ama kritik kararlarda haklıydı. Fenerbahçe'nin attığı son golde de kalecinin görüş alanını bozan bir ofsayt yoktu" yorumunda bulundu.
Fenerbahçe, ligin 26. haftasında 13 Mart'ta Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak, ardından 17 Mart'ta Gaziantep FK'yi sahasında konuk edecek.