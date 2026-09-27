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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hakemlik kariyerinde verdiği ve yıllar sonra en büyük hatası olarak gördüğü kararı açıkladı.

Ensonhaber'de yayınlanan Sorgu Odası programına katılan Çakar'a, "Kariyeriniz boyunca yaptığınız en büyük hata neydi?" sorusu yöneltildi. Çakar, yanıtında bir Beşiktaş-Galatasaray derbisini işaret etti.

'BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAKTI, GALATASARAY OLDU'

Ahmet Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş - Galatasaray maçında verdiğim penaltı kararı. O karar sonrası Beşiktaş şampiyon olacaktı, Galatasaray şampiyon oldu."

'AMOKACHI'Yİ ATIP AĞIR KARAR VERMİŞİM'

Aynı karşılaşmada Beşiktaşlı Daniel Amokachi'ye gösterdiği kırmızı kart kararının da yanlış olduğunu itiraf eden Çakar, "Amokachi'yi Beşiktaş - Galatasaray maçında attım. Ben haklı attım zannediyordum. Evde baktım, ağır karar vermişim. Amokachi'yi atmayıp 11'e 11 devam etseydi, Beşiktaş o maçı kazanıp şampiyon olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar böylece yıllar sonra söz konusu derbideki kararını "kariyerindeki en büyük hata" olarak nitelendirirken, kararın şampiyonluk yarışının seyrini etkilediği yönündeki görüşünü de dile getirdi.