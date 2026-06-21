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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı’nın Paraguay’a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Canlı yayında konuşan Çakar, milli takım kadrosunda yer alan bazı futbolcularla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

'EMNİYETE GİDİYORUZ' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çakar, bazı oyuncuların adının geçtiği iddia edilen bir soruşturma süreci olduğuna yönelik ifadeler kullanarak, “Mevcut konjonktürde uçak havalimanına indiğinde, pasaport kontrolünün ardından bu 4 oyuncuya ‘Beyler buyurun, emniyete gidiyoruz’ deseler kimse şaşırmaz” dedi.

BAŞ HARFLER ÜZERİNDEN İDDİA

Deneyimli yorumcu, ismini vermediği 4 futbolcuya ilişkin olarak baş harfler üzerinden göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Baş harfi S olan futbolcu, baş harfi A olan futbolcu, baş harfi B olan futbolcu ve baş harfi H olan futbolcu çok ciddi iddialarla karşı karşıya.” Çakar, söz konusu iddiaların daha önce de gündeme geldiğini ancak herhangi bir yalanlama yapılmadığını da öne sürdü. Açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken konuya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.