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Türk futbolunda gündem olan "onun bunun çocukları" tartışması yeni bir boyut kazandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Ahmet Çakar'ın milli futbolcular için bu ifadeyi kullandığını öne sürmesinin ardından Çakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BEN ÖYLE BİR İFADE KULLANMADIM"

Ahmet Çakar, yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ya okuduğunu, duyduğunu anlayamıyorsun ya da kurnazca manipüle etmeye çalışıyorsun. Ben kimseye 'onun bunun çocuğu' demedim, yalan söyleme."

Çakar ayrıca Hacıosmanoğlu'na hitaben, "Artık okuduğunu, duyduğunu anlama zamanın geldi. Lütfen eğitim al." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada milli futbolcuları korumak istediğini belirterek, "Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar, çocukları rahat bıraksınlar diye." ifadelerini kullanmıştı.

Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla başlayan polemik, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.