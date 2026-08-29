Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Mücadelenin 62. dakikasında Victor Osimhen’in ceza sahası içinde topu önüne almak istediği pozisyonda, Göztepeli oyuncu Akonnor’un Nijeryalı futbolcunun ayağına arkadan temas ettiği değerlendirildi.

HAKEM VAR’DAN İZLEDİ

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonun ardından VAR uyarısıyla kenara geldi.

Pozisyonu monitörden izleyen Türkmen, incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray lehine verilen penaltı kararı, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

AHMET ÇAKAR’DAN SERT TEPKİ

Pozisyon sonrası eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi.

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Şu penaltıyı verdiler ya yazıklar olsun! Gerçekte penaltı değil. Hani tartışmalı pozisyonlarda VAR hakemi çağırıyordu? Bu iş böyle gitmez.”

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Ahmet Çakar’ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Galatasaray-Göztepe maçındaki penaltı kararı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Pozisyonun ardından hem hakem Mehmet Türkmen’in kararı hem de VAR müdahalesi futbol kamuoyunda tartışılan başlıklar arasına girdi.