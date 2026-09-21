Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: Yıldız oyuncuyu tiye aldı

“Ben vermem. Bak, istersem nifak yapıp... Bak şimdi, şunu sorarım: ‘Vlahovic faul yapmadan geçti, tam topa vuracakken... Doğru mu? Yere basan ayağının içine giren eliyle engelledi ve Vlahovic topa kötü vurdu. Penaltı artı kırmızı.’ diyebilirim. Ama hep ben şunu soruyorum, söylerim: Ben sahada olsaydım veya VAR odasında olsaydım o pozisyona penaltı verir miydim? Ben vermezdim.”