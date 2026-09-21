Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Ahmet Çakar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Çakar, Amedspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın performansını değerlendirirken siyah-beyazlıların kalecisi Nübel'e sert eleştiriler yöneltti.
Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: Yıldız oyuncuyu tiye aldı
Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Amedspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmalarının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çakar, özellikle Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunun performansını sert sözlerle eleştirirken tartışmalı hakem kararlarını da yorumladı.Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın kalesinde yaptığı hatalarla eleştirilen Alman kaleci için çarpıcı ifadeler kullanan Çakar, karşılaşmanın skorunun daha farklı olabileceğini de savundu.
“NÜBEL GİTMİŞ, YERİNE DÜBEL GELMİŞ”
Nübel'in özellikle yenilen ikinci golde daha iyi reaksiyon göstermesi gerektiğini belirten Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:
“Güvendiğin dağlara kar yağdı. Nedir o? Nübel gitmiş yerine dübel gelmiş. Birinci golü yiyebilirsin ama ikinciyi kurtarman lazım.”
Çakar, Amedspor'un yakaladığı fırsatlara da dikkat çekerek, “Maç normal 3-2'ydi. Bu maç 6-2 bitebilirdi, Amed 6-2 kazanabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.
BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLENTİSİNİ YORUMLADI
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon hakkında da konuşan Çakar, kendisinin bu pozisyonda penaltı kararı vermeyeceğini söyledi.
Çakar, pozisyonu şöyle değerlendirdi:
“Ben vermem. Bak, istersem nifak yapıp... Bak şimdi, şunu sorarım: ‘Vlahovic faul yapmadan geçti, tam topa vuracakken... Doğru mu? Yere basan ayağının içine giren eliyle engelledi ve Vlahovic topa kötü vurdu. Penaltı artı kırmızı.’ diyebilirim. Ama hep ben şunu soruyorum, söylerim: Ben sahada olsaydım veya VAR odasında olsaydım o pozisyona penaltı verir miydim? Ben vermezdim.”
FENERBAHÇE'NİN 8-0'LIK GALİBİYETİNİ DE DEĞERLENDİRDİ
Ahmet Çakar'ın gündeminde Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşma da vardı. Maçın henüz ilk dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda hakem Kadir Sağlam'ın kararını eleştiren Çakar, pozisyonun açık bir penaltı olduğunu savundu.
Çakar, “Maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem ‘devam’ diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullandı.
“İKİ KALECİ OLSA YİNE AĞIR FARKLA BİTERDİ”
Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki üstünlüğüne dikkat çeken Ahmet Çakar, sözlerini oldukça iddialı bir yorumla tamamladı:
“İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi.”