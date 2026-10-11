Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim'

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un bu pozisyonu süzememesinin doğal olduğunu ifade eden Çakar, "Bundan dolayı maçın hakemini eleştirmem ama İspanyol VAR hakeminin içinden geçerim. VAR niçin geldi? Bu pozisyonlar için geldi. Sen sıradan bir hakem değilsin. Ancak VAR görür, hakemi eleştirmiyorum." diye konuştu.