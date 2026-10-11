Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2026 Pazar
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim'

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maça tartışmalı hakem kararları damga vururken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ikinci yarıda yaşanan konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

1 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 2

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 18. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Kocaelispor, 25. dakikada Show'un golüyle eşitliği sağlarken ev sahibi ekip 30. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

2 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 3

İkinci yarıda iki takımda etkili ataklar geliştirse de girdiği pozisyonları sonuçlandırmadı. Kalan bölümde skor değişmeyince Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

3 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 4

Karşılaşmanın ardından maçta hakem kararları gündeme oturdu. Özellikle ikinci yarıda Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon çok tartışıldı.

4 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 5

Metehan Altunbaş'ın kaleci Alexander Nübel ile girdiği pozisyona birçok otoriteden penaltı yorumu gelirken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da pozisyona dair görüşlerini paylaştı.

5 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 6

Libero Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar pozisyonla ilgili "50 yıldır futbolun içindeyim. Böyle bir pozisyon görmedim." dedi.

6 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 7

Başta pozisyonu süzemediklerini belirten Ahmet Çakar, "Kocaelisporlu Metehan düşüyor kalkarken topa vuruyor. İlk anda bunu görüyoruz. 'Vay be diyoruz iyi vuramadı.' diyoruz. Muhtemelen maçın sahadaki hakemi de böyle görüyor." ifadelerini kullandı.

7 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 8

Ağır çekimde izlendiğinde pozisyonun açıklığa kavuştuğunu belirten Çakar, "Fakat yavaş çekim alındığında Nübel bilerek isteyerk adamı bir güreşçinin bileğinden rakibini yakaladığı gibi tutuyor, sonra bırakıyor. Ayak birkaç saniye geç vurduğu için topu havaya dikiyor." diye devam etti.

8 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 9

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un bu pozisyonu süzememesinin doğal olduğunu ifade eden Çakar, "Bundan dolayı maçın hakemini eleştirmem ama İspanyol VAR hakeminin içinden geçerim. VAR niçin geldi? Bu pozisyonlar için geldi. Sen sıradan bir hakem değilsin. Ancak VAR görür, hakemi eleştirmiyorum." diye konuştu.

9 10
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim' - Resim: 10

Pozisyonla ilgili görüşünü paylaşan Ahmet Çakar, "Bana göre bariz gol şansı ve penaltı artı kırmızı." diyerek Kocaelispor'a penaltı verilmesi ve Nübel'in de oyundan atılması gerektiğini savundu.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro