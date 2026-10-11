Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kocaelispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı sonrası olay yorum: '50 yıldır görmedim'
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maça tartışmalı hakem kararları damga vururken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ikinci yarıda yaşanan konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 18. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Kocaelispor, 25. dakikada Show'un golüyle eşitliği sağlarken ev sahibi ekip 30. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.
İkinci yarıda iki takımda etkili ataklar geliştirse de girdiği pozisyonları sonuçlandırmadı. Kalan bölümde skor değişmeyince Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından maçta hakem kararları gündeme oturdu. Özellikle ikinci yarıda Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon çok tartışıldı.
Metehan Altunbaş'ın kaleci Alexander Nübel ile girdiği pozisyona birçok otoriteden penaltı yorumu gelirken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da pozisyona dair görüşlerini paylaştı.
Libero Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar pozisyonla ilgili "50 yıldır futbolun içindeyim. Böyle bir pozisyon görmedim." dedi.
Başta pozisyonu süzemediklerini belirten Ahmet Çakar, "Kocaelisporlu Metehan düşüyor kalkarken topa vuruyor. İlk anda bunu görüyoruz. 'Vay be diyoruz iyi vuramadı.' diyoruz. Muhtemelen maçın sahadaki hakemi de böyle görüyor." ifadelerini kullandı.
Ağır çekimde izlendiğinde pozisyonun açıklığa kavuştuğunu belirten Çakar, "Fakat yavaş çekim alındığında Nübel bilerek isteyerk adamı bir güreşçinin bileğinden rakibini yakaladığı gibi tutuyor, sonra bırakıyor. Ayak birkaç saniye geç vurduğu için topu havaya dikiyor." diye devam etti.
Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un bu pozisyonu süzememesinin doğal olduğunu ifade eden Çakar, "Bundan dolayı maçın hakemini eleştirmem ama İspanyol VAR hakeminin içinden geçerim. VAR niçin geldi? Bu pozisyonlar için geldi. Sen sıradan bir hakem değilsin. Ancak VAR görür, hakemi eleştirmiyorum." diye konuştu.
Pozisyonla ilgili görüşünü paylaşan Ahmet Çakar, "Bana göre bariz gol şansı ve penaltı artı kırmızı." diyerek Kocaelispor'a penaltı verilmesi ve Nübel'in de oyundan atılması gerektiğini savundu.