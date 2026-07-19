Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti?

Çakar, geçmişte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa dikkat çekerek, yaşananların bu süreçle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Çakar, yaptığı paylaşımda geçmişte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa atıfta bulundu. Çakar, "Aylar önce Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'Sakın ha' demesinin sebebi, bugün savcılık tarafından gözaltına alınan Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ile ilgiliydi." ifadelerini kullandı.