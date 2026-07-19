Galatasaray’da yaşanan son gelişmelerin ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakar, hem yönetimi hem de Fernando Muslera üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti?
Ünlü yorumcu, son gelişmeler sonrası yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı camiaya dikkat çeken sorular yöneltti.Kaynak: Diğer
Gözaltı sonrası peş peşe paylaşımlar
Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş’in bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından konuşan Ahmet Çakar, sürece ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Çakar, geçmişte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa dikkat çekerek, yaşananların bu süreçle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
Çakar, yaptığı paylaşımda geçmişte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa atıfta bulundu. Çakar, "Aylar önce Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'Sakın ha' demesinin sebebi, bugün savcılık tarafından gözaltına alınan Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ile ilgiliydi." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek’e dikkat çeken sorular
Deneyimli yorumcu, bununla da yetinmeyerek Dursun Özbek'e yönelik bazı sorular yöneltti. Çakar paylaşımında, "Şimdi Sayın Dursun Özbek'e sormak istiyorum... Muslera'nın apar topar gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ayrıca Galatasaray-Young Boys maçının son dakikasında Muslera'nın yenen golün ardından rakibine tekme atmasını normal buluyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.
Gündem yarattı
Ahmet Çakar’ın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, söz konusu iddialara ilişkin Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan kulüp yöneticisi Maruf Güneş hakkında yürütülen hukuki sürecin devam ettiği ve konuyla ilgili yeni gelişmelerin beklendiği öğrenildi.