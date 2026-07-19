Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti?

Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti?

Ünlü yorumcu, son gelişmeler sonrası yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı camiaya dikkat çeken sorular yöneltti.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 1

Galatasaray’da yaşanan son gelişmelerin ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakar, hem yönetimi hem de Fernando Muslera üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 2

Gözaltı sonrası peş peşe paylaşımlar

Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş’in bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından konuşan Ahmet Çakar, sürece ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 3

Çakar, geçmişte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa dikkat çekerek, yaşananların bu süreçle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Çakar, yaptığı paylaşımda geçmişte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen bir diyaloğa atıfta bulundu. Çakar, "Aylar önce Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'Sakın ha' demesinin sebebi, bugün savcılık tarafından gözaltına alınan Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ile ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 4

Dursun Özbek’e dikkat çeken sorular

Deneyimli yorumcu, bununla da yetinmeyerek Dursun Özbek'e yönelik bazı sorular yöneltti. Çakar paylaşımında, "Şimdi Sayın Dursun Özbek'e sormak istiyorum... Muslera'nın apar topar gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 5

Ayrıca Galatasaray-Young Boys maçının son dakikasında Muslera'nın yenen golün ardından rakibine tekme atmasını normal buluyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 6

Gündem yarattı

Ahmet Çakar’ın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, söz konusu iddialara ilişkin Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ahmet Çakar'dan bahis soruşturması sonrası Galatasray açıklaması: Neden apar topar gitti? - Resim: 7

Öte yandan kulüp yöneticisi Maruf Güneş hakkında yürütülen hukuki sürecin devam ettiği ve konuyla ilgili yeni gelişmelerin beklendiği öğrenildi.

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