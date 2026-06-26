Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık'

Deneyimli yorumcu, sonradan oyuna dahil olan Çağlar Söyüncü için ise, "Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de sezonun en kötü oyuncusu. Son 5 dakikada oyuna giriyor. Bunların hepsi kıyakçılık." değerlendirmesinde bulundu.