A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Ay-yıldızlı ekip, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle ilk puanlarını almasına rağmen grup aşamasını geçemedi.
Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık'
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından konuşan Ahmet Çakar, Libero TV yayınında hem teknik heyeti hem de kadro tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.Kaynak: Diğer
Karşılaşmanın ardından Libero TV'de değerlendirmelerde bulunan SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, milli takımın turnuva performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Tam anlamıyla fiyasko"
Turnuva sürecini sert sözlerle eleştiren Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Buradan alınacak ders şu; tam anlamıyla fiyasko! Oyun ve sonuç fiyasko. Kamp yeri fiyasko. Gidiş zamanı fiyasko. Kadro teşkili fiyasko. Bazı oyuncuların derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko."
Çakar, özellikle kamp organizasyonu ve kadro planlamasının yanlış yapıldığını savundu.
Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü yorumu
Galibiyet golünü atan Kaan Ayhan hakkında da konuşan Ahmet Çakar, "Kaan Ayhan'ın gol atması, oraya haklı seçilmiş olmasını gerektirmez." ifadelerini kullandı.
Deneyimli yorumcu, sonradan oyuna dahil olan Çağlar Söyüncü için ise, "Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de sezonun en kötü oyuncusu. Son 5 dakikada oyuna giriyor. Bunların hepsi kıyakçılık." değerlendirmesinde bulundu.