Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık'

Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık'

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından konuşan Ahmet Çakar, Libero TV yayınında hem teknik heyeti hem de kadro tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık' - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. Ay-yıldızlı ekip, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın golleriyle ilk puanlarını almasına rağmen grup aşamasını geçemedi.

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Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık' - Resim: 2

Karşılaşmanın ardından Libero TV'de değerlendirmelerde bulunan SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, milli takımın turnuva performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık' - Resim: 3

"Tam anlamıyla fiyasko"
Turnuva sürecini sert sözlerle eleştiren Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan alınacak ders şu; tam anlamıyla fiyasko! Oyun ve sonuç fiyasko. Kamp yeri fiyasko. Gidiş zamanı fiyasko. Kadro teşkili fiyasko. Bazı oyuncuların derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko."

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Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık' - Resim: 4

Çakar, özellikle kamp organizasyonu ve kadro planlamasının yanlış yapıldığını savundu.

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Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık' - Resim: 5

Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü yorumu
Galibiyet golünü atan Kaan Ayhan hakkında da konuşan Ahmet Çakar, "Kaan Ayhan'ın gol atması, oraya haklı seçilmiş olmasını gerektirmez." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar'dan ABD maçı sonrası milli futbolcunun oynamasına eleştiri: 'Kıyakçılık' - Resim: 6

Deneyimli yorumcu, sonradan oyuna dahil olan Çağlar Söyüncü için ise, "Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de sezonun en kötü oyuncusu. Son 5 dakikada oyuna giriyor. Bunların hepsi kıyakçılık." değerlendirmesinde bulundu.

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