Trendyol Süper Lig’in ilk 5 haftalık dilimini 7 puanla 11. sırada tamamlayan ve zirvedeki Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de sular durulmuyor.
Ahmet Çakar yaylım ateşi: "Bunun adı ihanettir"
Süper Lig'de liderin gerisine düşen Fenerbahçe'de sular durulmazken, spor yazarı Ahmet Çakar Talisca'nın gönderilmesini vahim bir hata olarak nitelendirirken, İsmail Kartal'ın istifadan dönmesini "ihanet" sözleriyle sertçe eleştirdi.Kaynak: Diğer
Ahmet Çakar, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken hedefine teknik direktör İsmail Kartal'ı koydu.
Katıldığı değerlendirmede yönetimi sorumluluktan muaf tutan Çakar, Talisca'nın takımdan gönderilmesi ve Kartal'ın istifadan dönme sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TALİSCA'NIN GÖNDERİLMESİ VAHİM BİR HATA"
Kadro planlamasına yönelik eleştirilerini sıralayan Ahmet Çakar, Talisca'nın ayrılığını teknik bir zafiyet olarak niteledi. Çakar, "Bu süreçte yönetim dışında herkesin sorumluluğu var. Talisca gibi bir oyuncunun gönderilmesi, kadro kalitesini doğrudan düşüren vahim bir hatadır."
"Bu karar teknik bir tasarruf olduğuna göre, İsmail Kartal’ın onayı olmadan gerçekleşmiş olamaz" ifadelerini kullandı. Kartal’ın bu kararın arkasında durması gerektiğini belirten Çakar, "Yarın bir gün 'Benim bilgim dışında gönderildi' denirse bu mazeret kabul edilemez."
"Eğer yönetimin kararıyla yol yollandıysa, bir teknik adam olarak o koltukta nasıl oturmaya devam edebiliyorsun?" sorusunu yöneltti.
"GERİ DÖNÜŞÜN ADI İHANETTİR"
İsmail Kartal’ın istifa edip kısa süre sonra görevine dönmesini de sert bir dille eleştiren Ahmet Çakar, yaşanan süreci "ihanet" olarak tanımladı.
Kartal'ın sergilediği tutarsızlığa dikkat çeken Çakar, "Herhangi bir somut gerekçe yokken kesin bir dille istifa edip ayrıldı, ancak ne olduysa 24 saat geçmeden görevine geri döndü. Bunun adı net olarak ihanettir."
"Üstelik bu karara gerekçe olarak sahaya atılan tek bir su şişesini göstermek tamamen absürttür, insana sadece gülerler" değerlendirmesinde bulundu.