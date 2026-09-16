Ahmet Çakar yaylım ateşi: "Bunun adı ihanettir"

"TALİSCA'NIN GÖNDERİLMESİ VAHİM BİR HATA"

Kadro planlamasına yönelik eleştirilerini sıralayan Ahmet Çakar, Talisca'nın ayrılığını teknik bir zafiyet olarak niteledi. Çakar, "Bu süreçte yönetim dışında herkesin sorumluluğu var. Talisca gibi bir oyuncunun gönderilmesi, kadro kalitesini doğrudan düşüren vahim bir hatadır."