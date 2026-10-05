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Türk futbolunda gündem oluşturan MHK soruşturmasında verdiği ifadelerle öne çıkan eski hakem Ali Tuna, bu kez Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında yaptığı başvuruyla gündeme geldi.

Tuna’nın geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ifadede iki ismin adını geçirdiği ve kendisine yönelik olduğu öne sürülen hakaret ile tehdit içerikli sözler nedeniyle Çakar ve Toroğlu’ndan şikayetçi olduğu belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan başvuru belgelerinde Tuna, Ahmet Çakar’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ve Erman Toroğlu’nun Sözcü gazetesinde yayımlanan yazısında kişilik haklarını zedeleyen ifadeler bulunduğunu ileri sürdü. Tuna ayrıca bazı sözlerin tehdit kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

ALİ TUNA’DAN HUKUKİ HAMLE

İddialara göre hukuki süreç, Ali Tuna’nın MHK soruşturması kapsamında verdiği ifadelerin ardından gelişti. Tuna, açıklamalarının sonrasında Çakar ve Toroğlu tarafından hedef alındığını öne sürerek iki isim hakkında hakaret ve tehdit iddialarıyla soruşturma yürütülmesini talep etti.

Tuna’nın savcılığa yaptığı başvuruda, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde yer alan hakaret suçuna da gönderme yapıldı.

Hakem atamaları üzerinden başlayan ve Türk futbolunun gündeminde yer alan tartışmalar, Ali Tuna’nın söz konusu şikayetiyle birlikte yeni bir hukuki sürece taşındı.