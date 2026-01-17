Galatasaray sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı taraftarların puan kaybına yoğun tepki gösterdiği maçın ardından karşılaşmayı Sky Spor Youtube kanalında değerlendiren futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Ahmet Çakar: 'Okan Buruk görevi bırakabilir'

"Bu gece kartlar yeniden dağıtılıyor" diyen Ahmet Çakar, "Şu anda Alanya'da bir grup var, hepsi ellerini ovuşturuyor. Sadettin Saran'ından, Tedesco'suna Skriniar'ından Duran'ına kadar... Galiba 'bu sene o sene' imajı çıktı. İddia ediyorum, Okan Buruk 5 gün içinde görevi bırakabilir!” ifadelerini kullandı.

'Okan Buruk'un kafası sahada değil'

Okan Buruk'ın kafasının sahada olmadığını belirten Çakar şunları ekledi:

"Bu geceden itibaren Galatasaray camiasında fokurtular başlar. Hala lidersin, muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceksin. Buna rağmen Galatasaray camiası bu konularda çok tehlikeli bir camia.

İddia ediyorum, Okan Buruk bir takım şeyleri kaybetmiş. İhtimalleri söylersem karşıma hukuk çıkar ve Okan Buruk'a saygısızlık yapmış olurum. Futbol anlamında değil. Okan Buruk'un kafası sahada değil. Okan Buruk Galatasaray'ın antrenörü değil şu anda. Galatasaray yönetiminin yapacağı tek iş; 'Gönder Okan'ı getir birini.' Çünkü olmuyor. Bu oyunculara da yansımış."