Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir’i Talisca’nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 70’e çıkararak şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

AHMET ÇAKAR’DAN FENERBAHÇE’YE TEKNİK DİREKTÖR ÖNERİSİ

Karşılaşmanın ardından konuşan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’ye teknik direktör tavsiyesinde bulundu:

"Ben olsam Fenerbahçe’nin başına yerli ve ‘deli’ bir hoca getirirdim."

Çakar, sözlerini Bülent Uygun’a atıfta bulunarak şöyle sürdürdü:

"1 metre yanımda şu an. Fatih Terim çok mu normal biri? Deli bir hoca lazım."

Bülent Uygun’un “Dahi diyelim hocam” sözlerine karşılık Çakar, mizahi bir şekilde yanıt verdi:

"Deli-dahi olabilir, çok ince bir sınırdır. Beyefendilikle falan bu iş gitmez."