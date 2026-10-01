Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski hakem Ali Tuna'nın savcılık ifadesinde yer alan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu iddiası gündem oldu.

AHMET ÇAKAR VE ERMAN TOROĞLU'NUN ATAMALARI BELİRLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "mağdur" sıfatıyla ifade veren Tuna, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı Eren Acar'ın kendisine, Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemleri belirlediğini söylediğini öne sürdü.

AHMET ÇAKAR'DAN İRONİK YANIT

İddiaların ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

Ahmet Çakar'ın açıklaması şu şekilde:

"Evet doğrudur. Ben ve Erman hoca MHK başkanına talimat verip hakemleri tayin ediyorduk. Bundan öyle zevk alıyorduk ki, maç bittiğinde de hakemleri yerden yere vurmak zevk katsayımızı daha da arttırıyordu.

Mesela Yasin Kol'u bir sezonda sekiz derbiye atayan bizdik. Önce atamalarını yapıp sonra MHK'yi ağır şekilde eleştirmekten sadistçe bir zevk alıp maç bitince de Yasin Kol'un içinden geçmek ayrı bir keyif veriyordu.

Hatta her zaman kötü hakemler olduğunu söylediğimiz Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır'ı da biz yarattık, maçlara Erman hoca ile biz tayin ettik. Sonra da televizyonlarda paramparça ettik.

Böyle gerizekalıca iftira olur mu?"