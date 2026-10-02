Ahmet Çakar, Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı

TARAFTARLARDAN “EYVAH! YİNE MİLLİ MAÇ VAR” YORUMLARI

Fransa ve İtalya karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından gözler Belçika karşılaşmasına çevrildi.

Milli takımın son iki maçtaki performansından memnun olmayan bazı taraftarlar, Belçika karşılaşması öncesinde sosyal medyada “Eyvah! Yine milli maç var” şeklinde yorumlar yaptı.