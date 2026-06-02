Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

55. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, “Kırmızı Buğday” adlı romanıyla yazar Ahmet Büke oldu. Bu yıl 55’incisi gerçekleştirilen Orhan Kemal Roman Armağanı ve Orhan Kemal’i Anma Töreni, İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlendi. Mazlum Vesek’in sunduğu törende açılış konuşmasını Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemalettin Taşkın yaptı. Taşkın, Büke’yi ve jüriyi tebrik etti.

“BU BÜYÜK VEFA ZİNCİRİ EDEBİYATIN HAFIZASIDIR”

Törende söz alan Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, ödül geleneğinin önemine dikkat çekerek Orhan Kemal mirasının yaşatılmasının değerini vurguladı. Öğütçü, yarım asrı aşan vefa zincirine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu 55 yıldır süregelen geleneği bu yıl sürdüren yazarımızı kutluyorum. Bundan sonra daha başarılı, daha güzel eserler yazacağına inanıyorum. Yaşasın edebiyat ve Orhan Kemal yolunda ilerleyen tüm edebiyatçılara da selam olsun.”



ORHAN KEMAL’İN EDEBİYATINA GÜNCEL BAKIŞ

Edebiyat araştırmacısı Çimen G. Erkol, konuşmasında “Orhan Kemal yaşasaydı bugüne nasıl bakardı?” sorusundan yola çıkarak yazarın gerçekçi edebiyat anlayışına dikkat çekti. Orhan Kemal’in Nâzım Hikmet’in “Sen yaşadıklarını yaz” öğüdüyle yön bulduğunu hatırlatan Erkol, onun edebiyatını şu sözlerle anlattı:

“Onun farkı, tam da içinden geldiği insanları, yakından tanıdığı fabrika işçilerini yazmasıydı. İnsanları ne idealize etti ne de mahkûm etti; onları sadece tüm çıplaklığıyla gösterdi. Karakterlerini şiveleriyle, argolarıyla edebiyata taşırken, aslında onları aslına uygun şekilde temsil etmeye çalıştı.”

Erkol ayrıca Orhan Kemal’in ele aldığı güvencesiz çalışma ve göç gibi temaların güncelliğini koruduğunu belirterek, güçlü edebiyatın hayattan beslendiğini vurguladı.



“ORHAN KEMAL’İN SESİ SIRADAN İNSANLARIN SESİDİR”

Gökşen Bozkoyunlu ise Orhan Kemal’in “Dönüş” öyküsü üzerinden yazarın edebi dünyasına değindi. Orhan Kemal’in eserlerinde zorluklara karşı direnen bir insanlık hikâyesi olduğunu belirten Bozkoyunlu şöyle konuştu:

“Onun hayatı; yoksulluğun ve sürgünün ortasında bile insana olan inancını kaybetmemenin hikâyesidir. O, her zaman hayat mücadelesi veren sıradan insanların sesi oldu.”



“MURTAZA ÜZERİNDEN TOPLUMSAL BİR OKUMA”

Akademisyen ve iletişim uzmanı Gülçin G. Yücel, Orhan Kemal’in “Murtaza” romanını politik ve sosyo-ekonomik açıdan değerlendirdi. Murtaza karakterinin yalnızca bireysel bir figür değil, dönemin toplumsal yapısını yansıttığını belirten Yücel, karakterin devlet ve otorite ilişkisini simgelediğini ifade etti.

“ORHAN KEMAL’DEN KIRMIZI BUĞDAY’A UZANAN HAT”

Kaya Tokmakçıoğlu ise Orhan Kemal ile Ahmet Büke arasındaki edebi sürekliliğe dikkat çekti. Büke’nin ödül alan “Kırmızı Buğday” romanını, Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar” geleneğiyle birlikte değerlendiren Tokmakçıoğlu, her iki yazarın da emeği ve toplumsal gerçekliği merkeze aldığını söyledi.



AHMET BÜKE: “BU ÖDÜL İŞÇİLERE VE MÜCADELE EDENLERE ARMAĞANIM”

Ödülünü alan Ahmet Büke, konuşmasında yazarlık serüveninde ailesinin ve özellikle babasının etkisini anlattı. Orhan Kemal’in eserlerinin hayatında belirleyici bir yer tuttuğunu söyleyen Büke, ödülü işçi sınıfına ithaf etti.

Konuşmasının sonunda Büke şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerli ödülü; Gördesli tütün amelelerine, bugün yollarda olan maden işçilerine, sanayideki, plazalardaki emekçilere ve onların mücadelesine selamla birlikte armağan ediyorum.”