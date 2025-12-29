Gazetemizin yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Hoca ömrünü, Göktürk anıtları, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut hikâyeleri gibi Türklüğün ölümsüz eserleri üzerinde çalışarak geçiren bir bilgemiz ve gerçek bir aksakalımız… Türk kültür hayatına böylesine değerli eserleri kazandıran Ahmet Bican Hoca, bu çalışmaları o kadar ruhuna sindirdi ki âdeta çalıştığı eser ve dönemlerin içinde yaşadı; sonunda da “Bozkır Hikâyeleri” ortaya çıktı. Türklerin tarihî devirlerinin ve bozkır yaşayışının bilinçaltı akışıyla anlatıldığı bu hikâyelerde okuyucunun da kendini hikâye kahramanlarıyla birlikte o çağlarda yaşıyormuş gibi hissetmesi kaçınılmaz oluyor.

Hikâyelerden biri Asya Hun hükümdarı Motun (Mete) ile ilgili. Dördü Göktürklerle, biri Balasagunlu Yusuf Has Hacip’le, biri Kâşgarlı Mahmud’la ilgilidir. Üçü ise günümüzde geçmekte. Ancak bunlarda da yazarın bilinçaltından yine bozkır yaşayışına doğru gidilip gelinmektedir. Hikâyelerin içinde yer alan dönemin diliyle yazılmış şiirler, esere ayrı bir renk katmaktadır ve bu, Ahmet Bican Hocaya has bir özellik. Efsaneler, tarihî gerçeklikler ve bilinçaltının buluştuğu. “Bozkır Hikâyeleri” okuyucuların ruhunda farklı izler bırakacak nitelikte bir kitap.

Türk tarih, efsane ve destanları henüz sanatımıza mal olmamış olmasından yakınan Ahmet Bican Hoca bu konudaki düşüncelerini şöyle aktarıyor:

“Nice öykü ve romanı besleyebilecek bu geniş ve zengin hazine hâlâ bakir olarak durmaktadır. Son yıllarda tarihî romanlarda büyük bir artış var fakat bu yetmez. Ben hikâyesi, şiiri, senaryosu, bestesi, resim ve heykeli, operası ile bütün bir sanattan söz ediyorum. Söz gelişi, demir dağı eritmek için iri pazularıyla 70 körüğü çalıştıran ve bunu yaparken coşkun bir emek türküsü tutturan insanlar bir operaya konu olmamalı mı? Ter akıtan yiğitler, körükler, alevler, eriyen demir madeni ve dağların yamaçlarında yankılanan bir emek türküsü... Böyle bir sahne yazarını ve bestekârını beklemiyor mu sizce?

Türk atına bindi ve dünyanın dört bucağına baktı. Kingan dağlarından Viyana'ya kadar uzandı. Bu uzun ve engin tarih içinde nice sıkıntılı ve nice mutlu sahneler yaşadı. Bir de tarih öncesi, efsaneleri, destanları var. 21. Yüzyılda bile sürüp giden Türk kıyımları var. At bindik, ufukları aştık, nice zaferler nice bozgunlar gördük fakat yazmadık, bestelemedik, resimlemedik. Artık zamanı gelmedi mi?”

Doğru söze ne denir… Ahmet Bican Hoca çok haklı, söylediklerini yapma vakti çoktan geldi, geçiyor bile… Bir yerlerden başlamak lazım, gerisi mutlaka gelecektir…

