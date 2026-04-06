Muğla’da kamuoyunun gündemine oturan bir gelişme yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel danışmanı olarak görev yapan Levent Arkan’ın, emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı işleminin ardından yetkili kurumlardan kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

GÖZALTI NEDENİ NETLEŞMEDİ

Levent Arkan’ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmazken, sürecin adli bir soruşturma kapsamında yürütüldüğü değerlendiriliyor. Soruşturmanın içeriğine dair belirsizlik sürüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Arkan’ın evi ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gözaltı gelişmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır."