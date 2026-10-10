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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın transferi sonrası AK Parti kurmaylarının "Sırada bir büyükşehir belediyesi daha var" yönündeki iddiaların odağındaki isim olan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sessizliğini bozdu. Aras parti değişikliği iddialarına net yanıt verdi.

ARAS’TAN AK PARTİ İDDİALARINA NET YANIT

Oda TV’den Murat Sökdü’nün haberine göre; Ahmet Aras , parti değiştireceği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı. Aras, "Kesinlikle hayır. Ne AK Parti ne de başka bir parti. Bunu defalarca dile getirdim. Yolumuza CHP çatısı altında devam edeceğiz” dedi.

'ZÜBÜK' PAYLAŞIMINA KINAMA

Öte yandan Muğla siyasetindeki bir diğer gerilimin hattı ise CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Uğur Ürper’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine oldu. CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan ve partisinden istifa ederek Yeni Parti Kurucu İl Başkanı olan Nail Kızıl’ın yeniden adaylığını açıklaması sonrası "19 Ekim'de geldin, 18 Ekim'de gidiyorsun Zübük" şeklinde bir paylaşımı dikkat çekmişti.

Uğur Ürper'in bu ifadesini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kınadı. Aras, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir parti üyesinin diğer bir parti yöneticisine böyle bir üslupla hitap etmesini kabul etmiyorum. Hiçbir partinin il başkanına veya yöneticisine bu üslupla kimse konuşamaz. Nail Kızıl, yıllarca CHP kadrolarında görev yapmış, partisinin başarısı için ter dökmüş bir isimdir. Hukuksuzluğu kabul etmeyerek CHP ideallerini savunan YENİ Parti’de siyaset yapma kararı almıştır. Siyasi nezakati yok sayan, insan onurunu ayaklar altına alan bu siyasi etik ve ahlak dışı üslubu en sert şekilde kınıyorum"