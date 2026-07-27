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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Kent Lokantası, İletişim Ofisi, Gökçeyazı BALMEK kurs merkezi, Soğanbükü Halı Saha ve İvrindi-Kocaeli Yolu projelerini hizmete açtı.

Törene İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"20 İLÇEDE AYRIM YAPMADAN HİZMET EDECEĞİZ"

Törende konuşan Ahmet Akın, göreve geldikleri günden bu yana Balıkesir'in 20 ilçesinde hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettiklerini belirterek, bu anlayışın devam edeceğini söyledi.

"Balıkesir Benim Ailem derken bunu laf olsun diye söylemedik" diyen Akın, tüm imkanları vatandaşlar için seferber ettiklerini ifade etti.

İVRİNDİ KENT LOKANTASI HİZMETE GİRDİ

Dar gelirli vatandaşlara ekonomik ve sağlıklı yemek sunmak amacıyla Kent Lokantaları ve Yakın Mutfak projelerini hayata geçirdiklerini belirten Akın, İvrindi Kent Lokantası'nın açılmasıyla birlikte Balıkesir genelinde hizmet veren Kent Lokantası sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı.

Aşevi hizmetleriyle de binin üzerinde vatandaşa düzenli yemek ulaştırıldığını kaydetti.

GENÇLERE HALI SAHA, KADINLARA BALMEK

Soğanbükü Mahallesi'nde gençler için 648 metrekarelik sentetik çim halı saha ile 335 metrekare sert zemin çalışmasının tamamlandığını belirten Akın, Gökçeyazı'nda açılan BALMEK kurs merkezinin ise kadınlar ve gençlere meslek edinme fırsatı sunacağını söyledi.

"308 KİLOMETRE YOLU ASFALTLA BULUŞTURDUK"

Kent genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını açıklayan Akın, göreve geldikleri günden bu yana 308 kilometrelik yolu asfaltla buluşturduklarını belirtti.

Kendi asfalt plentlerinde bugüne kadar 100 bin ton asfalt üretildiğini ifade eden Akın, üretim kapasitesini artırarak yol yatırımlarını hızlandıracaklarını söyledi.

"ÖTEKİLEŞTİREN KARŞISINDA BENİ BULACAK"

Balıkesir'in Kuvayımilliye ruhunu taşıyan bir şehir olduğunu vurgulayan Ahmet Akın, kentte ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirterek şu mesajı verdi:

"20 ilçede hizmete devam edeceğiz. Hiç kimseyi siyasi görüşü nedeniyle ötekileştirmeyeceğiz. Herkes hak ettiği hizmeti alacak. Balıkesir'in tüm ilçelerinde birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz."