Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın, AKP’ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CHP’DİR”

Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Akın, "Defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum mensubu olduğum partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözlerini sarf etti. .

Balıkesir'in çok geniş bir coğrafyası olduğunu belirten Akın, çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Halkımızın acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Birine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok hem şehirlilerim 31 Mart'ta 2024'te bana size bütün buradaki seçilmiş değerli arkadaşlarıma 1825 günlük Kredi verdi. İnanın ben her günümü Balıkesir'in bildiğimiz sorunları için uğraşmakla acil sorunlarını masaya yatırıp çözmekle geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

"OLMAYAN GÜNDEMLERİ KONUŞMAYA HİÇ VAKTİM YOK"

Siyasi tartışmalara ayıracak vaktinin olmadığının altını çizen Akın, "olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Yani burada ben huzurunuzda tüm siyasi partilere gerçekten teşekkür ediyorum sağ olsunlar bizleri seviyorlar bu konuda destek vermek için de mücadele ediyorlar. İstişare ediyoruz konuşuyoruz hepsi ile ama şunu söyleyeyim ve ben de hangi arkadaşım gelirse gelsin hangi hemşehrim gelirse gelsin kim benim yanıma gelirse gelsin cenabı Allah şahittir hiç kimseye hangi partiye oy verdin diye sormadım.

Tek bir soru sordum size nasıl yardımcı olabilirim veya sizin için ne yapabilirim dedim. İnanın bunu yüreklilikle söylüyorum. Tabii şunun da altını çizmem lazım ha bunun farklı noktasına çekilmesini anlayamamakla birlikte defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum: mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.