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Kaynak: ANKA

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesinin yolları ele alınırken, bölgedeki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar ayrıca ekonomik ve yatırım alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ortaklıkların genişletilmesini görüştü.

Şara ve Bin Zayid, ortak ilgi alanındaki konularda koordinasyon ve iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladı.