II. Abdülhamid döneminin dikkat çeken devlet adamlarından olan Paşa’ya atfedilen koleksiyondaki parçalar, 10 dolardan başlayıp 185 bin dolara kadar uzanan fiyatlarla alıcı buldu. Satış bedellerine ayrıca yüzde 20 oranında komisyon eklendi.
Ahmed Reşad Paşa koleksiyonunda rekor satış: 10 dolardan 185 bin dolara
Ahmed Reşad Paşa’nın selamlık dairesinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 200 parça eser, çevrim içi müzayede yoluyla yeni sahiplerine devredildi.Derleyen: Hande Karacan
Daha önce basına da yansıyan satış, 22 Şubat Pazar günü internet üzerinden gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre eserler dolar bazında 10 ila 185 bin dolar arasında değişen rakamlarla el değiştirdi. Çevrim içi formatta yapılan müzayede, hem katılım biçimi hem de ulaşılan fiyatlar açısından dikkat çekti.
Koleksiyonda saray üretimi mücevherler, nişan ve madalyalar, tuğralı objeler ile Paşa’nın şahsi eşyaları yer aldı. Satış kayıtlarında hangi parçaların en yüksek bedelle alıcı bulduğuna dair detayların bulunduğu, ancak alıcı kimliklerinin kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.
Müzayede öncesinde bazı eserlerin Katar’a götürüleceği iddiası tartışma yarattı. Satışı gerçekleştiren Arthill Group’un Katar’da “Abbasi’den Osmanlı’ya uzanan Sultanlar ve Hanedanlar” temalı bir Türk ve İslam Eserleri Müzesi projesini hayata geçirdiği biliniyor.
Satılan eserler arasında 19. yüzyıl sonuna tarihlenen, bombeli cam üzerine ıslak kolodyon tekniğiyle çekilmiş ve elle renklendirilmiş Ahmed Reşad Paşa portresi de bulunuyor.
Orijinal altın varaklı ahşap çerçevesiyle korunan bu fotoğrafın, Selamlık Koleksiyonu’nun nadide parçalarından biri olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Paşa’ya ait, “Photographie N. Andriomenos, Constantinople” ve “R. Caracachian, Constantinople” imzalı iki orijinal kabin fotoğrafı da satışa sunuldu.
Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri ise Sultan II. Abdülhamid tarafından Paşa’ya armağan edilen, 19 Kasım 1900 tarihli Sabah Gazetesi’nin ilk sayfası oldu. Atlas kumaşa özel baskı olarak hazırlanan nüshada, Ahmed Reşad Paşa Köşkü’nün açılış haberi yer alıyor. Bu özel takdimin uzun yıllar köşkün Revnak Salonu’nda sergilendiği belirtiliyor.
Ahmed Reşad Paşa Köşkü’nün inşası ise 14 yıl sürdü. Yapı, dönemin mimarlarından Mimar Mehmet Efendi tarafından inşa edildi. Açılış törenine devrin mülki ve askeri erkânının geniş katılım gösterdiği, görkemli kabul merasimlerinin köşkün ününü daha da artırdığı kaydediliyor.
Koleksiyonda ayrıca ressam Üsküdarlı Mahmut imzalı, Osmanlıca kitabeli bir yağlıboya tablo da yer aldı. Tuval üzerine çalışılmış eser, Selamlık Koleksiyonu’nun öne çıkan sanat yapıtları arasında gösteriliyor.