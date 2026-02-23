Ahmed Reşad Paşa koleksiyonunda rekor satış: 10 dolardan 185 bin dolara

Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri ise Sultan II. Abdülhamid tarafından Paşa’ya armağan edilen, 19 Kasım 1900 tarihli Sabah Gazetesi’nin ilk sayfası oldu. Atlas kumaşa özel baskı olarak hazırlanan nüshada, Ahmed Reşad Paşa Köşkü’nün açılış haberi yer alıyor. Bu özel takdimin uzun yıllar köşkün Revnak Salonu’nda sergilendiği belirtiliyor.

Ahmed Reşad Paşa Köşkü’nün inşası ise 14 yıl sürdü. Yapı, dönemin mimarlarından Mimar Mehmet Efendi tarafından inşa edildi. Açılış törenine devrin mülki ve askeri erkânının geniş katılım gösterdiği, görkemli kabul merasimlerinin köşkün ününü daha da artırdığı kaydediliyor.

Koleksiyonda ayrıca ressam Üsküdarlı Mahmut imzalı, Osmanlıca kitabeli bir yağlıboya tablo da yer aldı. Tuval üzerine çalışılmış eser, Selamlık Koleksiyonu’nun öne çıkan sanat yapıtları arasında gösteriliyor.