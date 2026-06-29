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Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un transfer gündemine girdi.

Sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden Rizespor'un, transfer için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Ahmed Kutucu, 2024-2025 sezonunun devre arasında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla geçen 1.5 sezonda 36 resmi karşılaşmada görev alırken, bunların sadece 12'sine ilk 11'de başladı.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray kariyerinde 4 gol atan ve 2 asist yapan Ahmed Kutucu, toplamda 6 gole doğrudan katkı verdi.

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi ise devam ediyor.