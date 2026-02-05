Dün akşam Galatasaray ile İstanbulspor arasında RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında korku dolu anlar yaşandı. İkinci yarının hemen başında, Galatasaray forveti Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.

Takım arkadaşlarının ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlileri iki oyuncunun da tedavisini sahada gerçekleştirilmişti.

Ahmed Kutucu kısa süre içinde başında sargıyla ayağa kalkarken, bilinci yerinde olduğu görülen İsa Doğan için sahaya ambulans geldi. 26 yaşındaki kaleci, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye götürülmüştü.

Ahmed Kutucu bugün sosyal medyadan açıklama yaptı:

"Isa kardeşimle talihsiz bir an yaşadık. Futbolun içinde olan bir durum. Allaha şükür önemli bir sorunum yok. Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim. İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum."