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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum’un kardeşi Ahmed bin Raşid Al Mektum, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Emirlik Divanı’nın Ahmed bin Raşid Al Mektum’un bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurduğu belirtildi.

Ahmed bin Raşid Al Mektum’un vefatının ardından Dubai’de 10 günlük yas ilan edildi. Yas süresince bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

Muhammed bin Raşid Al Mektum da kardeşinin vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajında, “Allah rahmet eylesin kardeşim. Yüce ve kerem sahibi Rabbinin huzuruna vardın. Gözlerimizden uzaklaştın ancak dualarımızdan ve kalplerimizden uzaklaşmayacaksın Ahmed.” ifadelerine yer verdi.

1950 yılında Dubai’nin Bur Dubai bölgesinde dünyaya gelen Ahmed bin Raşid Al Mektum, eski emir Raşid bin Said Al Mektum’un dördüncü ve en küçük oğluydu.

İngiltere’deki Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst’tan mezun olan Ahmed bin Raşid Al Mektum, Dubai Merkez Bölgesi Askeri Komutanlığında görev aldı. Daha sonra aynı birimin komutanlığını üstlendi.

Güvenlik, ekonomi ve spor alanlarında çeşitli görevler üstlenen Ahmed bin Raşid Al Mektum, Dubai Polis ve Kamu Güvenliği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Al Mektum ayrıca A.R.M. Holding ile Al Wasl Spor Kulübünün başkanlığını yaptı.