Kaynak: İHA

Aralıklarla devam eden yoğun yağışların ardından meydana gelen sel, Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi’ndeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Başta patates ve fasulye ekili tarlalar olmak üzere çok sayıda tarım alanı suyla kaplandı. Sel nedeniyle birçok çiftçi önemli ölçüde maddi zarara uğradı.

Bölgedeki üreticilerden Ahmet İnan, yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinin selden etkilendiğini belirterek, en büyük zararın fasulye ve patates ekili alanlarda yaşandığını ifade etti. Yaşanan felaketin büyük emek kaybına neden olduğunu dile getiren İnan, "İki gündür aralıksız olmasa da etkili şekilde devam eden yağışlar sele yol açtı. Yaklaşık bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Fasulye ve patates tarlalarımız ciddi zarar gördü. Çiftçiler olarak mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden bir an önce hasar tespit çalışmalarını başlatmalarını ve gerekli desteği sağlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.