Ahlat Müzesi’nin teşhir ve tanzim çalışmaları sebebiyle geçici olarak kapalı bulunmasından dolayı bu yılki kutlama programı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Karşılama Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kutlama programı kapsamında, müze görevlilerinin eğitim ve gözetiminde katılımcılara yönelik sikke basımı ve kök boya baskısı atölyeleri düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, geçmiş dönemlerde kullanılan bu geleneksel yöntemleri bizzat deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. Atölye çalışmalarının ardından katılımcılar için rehberler eşliğinde Selçuklu Meydan Mezarlığı gezisi organize edildi.

Öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, tarihi değerlerin korunması gerektiği belirtildi. Programda, kültürel mirasın aslına uygun şekilde korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekildi.