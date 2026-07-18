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Kaynak: İHA

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kamu yatırımları programı doğrultusunda Ahlat ilçesinde inşası süren içme suyu isale hattı projesinin şantiye alanını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri denetledi.

Ziyaret sırasında Devlet Su İşleri (DSİ) Van Bölge Müdürü Cihan Aksoy ve yüklenici firmanın temsilcileri, projenin mevcut durumu, katedilen aşamalar ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Karakaya’ya kapsamlı bir sunum yaptı. Bilgilendirmenin ardından şantiye sahasını gezen Karakaya, işleyişi yerinde gözlemleyerek süreçle ilgili genel bir değerlendirmede bulundu.

Ahlat’ın su altyapısına büyük katkı sunacak yatırıma dair açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, projenin faaliyete geçmesiyle beraber bölgenin uzun yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı içme suyunun güvenli, sağlıklı ve hiçbir kesinti yaşanmadan karşılanacağını vurguladı. Karakaya ayrıca, çalışmaların büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürüleceğinin altını çizdi.

İnceleme programında Vali Ahmet Karakaya’ya; İncelemelerde Vali Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Belediye Başkan Vekili Cahit Aycan, Proje Müdürü Tuncay Altuntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Çelik, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.