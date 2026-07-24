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Turuncu kategoride aranan Sinan Doğanalp'ın Somali'deki IŞİD yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü Emniyet raporunda yer aldı. Rapora göre Doğanalp, Türkiye'deki örgüt mensuplarına talimat verdi ve bazı isimlerin Somali'ye geçişlerini organize etti. Aynı raporda, Ahlak ve Sünnet Dergisi çevresinin Mozambik'te "cihat köyü" kurulmasına yönelik faaliyet yürüttüğü bilgisine de yer verildi.Kaynak: Emniyet’in IŞİD raporu: ‘Cihat köyü’ kurmak istemişler.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sinan Doğanalp'in Somali'deki IŞİD yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. 1997 doğumlu Doğanalp, Bitlis'in Güroymak ilçesi nüfusuna kayıtlı. Emniyet terörle mücadele birimleri tarafından IŞİD’e dair hazırlanan bir raporda, Doğanalp'in Türkiye'deki örgüt mensuplarına eylem talimatı verdiği ve militanların Somali'ye geçişlerini organize ettiği belirtildi. Aynı raporda, Ahlak ve Sünnet Dergisi çevresinin Mozambik'te "cihat köyü" kurulmasına yönelik faaliyet yürüttüğü bilgisine de yer verildi.

Somali yolundaki Türkiye vatandaşları

Emniyetin terörle mücadele birimleri tarafından hazırlanan raporda, turuncu kategoride aranan Sinan Doğanalp'in IŞİD'in Somali yapılanması (ISS – Islamic State Somalia) içinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Raporda Doğanalp’in Türkiye’de irtibat halinde olduğu örgüt mensuplarına “saldırı/eylem yapma” talimatı verdiği ifade edildi. Türkiye'deki örgüt mensuplarına Türkiye'den ayrılarak Somali'ye ulaşmaları ve örgüt saflarına katılmaları yönünde talimat verdiğinin belirtildiği raporda, “Bu talimatlar doğrultusunda hareket eden İ.C.(Ağrı) ve E.S.(Batman) Somali bölgesine gitme hazırlığındayken yakalanmışlardır” bilgisine yer verildi.

Somali’de iki Türk vatandaşı yakalandı

Raporda, Somali’de örgütün varlık gösterdiği Puntland bölgesinde 2025 yılında yakalanan iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına da dikkat çekildi. Puntland güvenlik birimleri, son iki yıldır bölgede örgüte yönelik operasyonlarında, biri Hollanda-Türkiye çifte vatandaşı olmak üzere iki Türk vatandaşının yakalanarak gözaltına alındığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Somali’de Haziran 2025'te yakalanan Hasan Rafet Atar'ın Hollanda ve Türkiye çifte vatandaşı olduğu belirtildi. Rapora göre, daha önce Suriye'de IŞİD saflarında bulunan Atar daha sonra Somali'ye geçti. Putland'da yakalanan ikinci Türkiye vatandaşı Feyzul Haşim Süleyman oldu. Süleyman, IŞİD Suriye yapılanmasının ardından Somali'deki IŞİD yapılanmasına katıldı ve Bari bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında Ekim 2025'te yakalandı. Raporda, Somali’de yakalanan iki Türk vatandaşının iade edilip edilmediğine dair bilgiye yer verilmedi.